Coronavirus: Zahl der Infizierten im Raum Ulm steigt auf sechs Personen

Die Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm ist am Mittwochnachmittag auf insgesamt sechs Personen angestiegen.

Nach Bekanntwerden der Fälle einer 45-Jährigen und eines zwölf Jahre alten Jugendlichen vermeldete das Innenministerium am Mittwochvormittag die Infektion zweier Männer im Alter von 48 und 53 Jahre. Einer der beiden Erwachsenen lebt in Ulm, einer in Dornstadt.

Alle Familien befinden sich in häuslicher Isolation

Bei allen diesen Fällen handelt es sich laut Ministerium um Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten. Alle vier Familien befinden sich nach Angaben des Ministeriums sich derzeit in häuslicher Isolation.

Wie das Gesundheitsamt der Stadt Ulm sowie des Alb-Donau-Kreises am Nachmittag mitteilt, sind auch die am Uniklinikum Ulm durchgeführten Tests von zwei weiteren Männern im Alter von 56 und 19 Jahre aus Langenau positiv. Sie waren ebenfalls in Südtirol im Urlaub.

Im Rahmen der Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus – wird für viele Menschen eine Quarantäne verordnet. Keine 40 Tage, nur zwei Wochen. Es stellen sich die Fragen: Wer bezahlt das alles? Und was darf man in Quarantäne und was nicht?

Die insgesamt fünfköpfige Familie befindet sich laut Mitteilung derzeit in häuslicher Quarantäne. Die betroffenen Personen würden demnach dort - soweit noch nicht getestet - von einem Arzt aufgesucht, veranlasst durch die Gesundheitsbehörde. Es werden dabei die Abstriche vorgenommen - für eine Testung in der Uniklinik.

Umfeldermittlungen hinsichtlich weiterer Kontaktpersonen laufen, so das Gesundheitsamt. „Wir arbeiten mit den Städten Ulm, Dornstadt und Langenau eng und vertrauensvoll zusammen und stehen auf allen Ebenen in permanentem Austausch“, wird Dr. Barbara Unger, die Leiterin des Fachdienstes Gesundheit im Landratsamt, zitiert.

Kein Infizierter im Landkreis Neu-Ulm bekannt

Im Landkreis Neu-Ulm gibt nach Angaben des dortigen Landratsamtes nach wie vor keine Erkrankungen am Coronavirus. Bis Mittwochnachmittag, 15 Uhr, sei dem Gesundheitsdienst kein Fall bekannt geworden.

Mittlerweile sei aber bei insgesamt sieben Kontaktpersonen eine häusliche Absonderung (Quarantäne) angeordnet worden. Weitere Angaben seien wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung.

