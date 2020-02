Coronavirus: Alb-Donau-Kreis und Ulm sind „gut vorbereitet“

Das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm sieht sich nach dem Bekanntwerden des ersten Falles einer Coronavirus-Infektion im Landkreis Göppingen „gut vorbereitet“. Wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes in Ulm am Mittwoch hervorgeht, seien vorbereitende Maßnahmen bereits frühzeitig getroffen worden.

++ Alle Entwicklungen zum Coronavirus in der Region hier im Newsblog ++

Der Alb-Donau-Kreis habe als einer der ersten Landkreise in Baden-Württemberg eine Handreichung mit Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zum Coronavirus erarbeitet. Diese biete Privatpersonen und Ärzten die Möglichkeit, sich über den Coronavirus zu informieren.

Der Fachdienst stehe zudem in ständigem Austausch mit dem Robert Koch-Institut und dem Landesgesundheitsamt. In einem Verdachtsfall könne so schnell, angemessen und situationsangepasst gehandelt werden. Der Fachdienst, Kliniken, Rettungsdienst und Ärzteschaft hätten sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die notwendigen Maßnahmen vorbereitet.

Was passiert bei einem Virus-Nachweis im Alb-Donau-Kreis und Ulm?

Bei einem Nachweis des Coronavirus im Alb-Donau-Kreis oder dem Stadtkreis Ulm veranlasst der Fachdienst Gesundheit auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes alle erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen. Hierzu zählen laut Mitteilung beispielsweise die Erfassung und Untersuchung von Kontaktpersonen und die Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung.

Im Falle einer landesweiten Ausbreitung wird das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz beim Landesgesundheitsamt die zentrale Koordination im Land übernehmen und die Gesundheitsämter vor Ort unterstützen.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.