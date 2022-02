Corona: Theater stellt wegen Infektionen Betrieb ein

Das Theater Ulm verzeichnet laut Mitteilung erstmalig mehrere Corona-Infektionen in der Musiktheatersparte. Um weitere Streuungen zu verhindern, setzt das Theater ab sofort vorsorglich den Spiel- und Probenbetrieb in der Musiktheatersparte bis einschließlich 27. Februar aus.

Dies betrifft die beiden Vorstellungen von „Ariadne auf Naxos“ am 23. und 27. Februar, „Le nozze di Figaro“ am 25. Februar und „The Addams Family“ am 26. Februar. Die Vorstellungen der Schauspiel- und Tanztheatersparte sind nicht davon betroffen.

Intendant Kay Metzger bedauert diese „Vollbremsung“, aber der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe höchste Priorität. Bisher scheinen die Infektionen der betroffenen Ensemblemitglieder sehr moderat zu verlaufen. „Wir wünschen allen gute Besserung und rechnen bei unserem Publikum mit großem Verständnis für die aktuellen Maßnahmen“, so Metzger.

Das Theater disponiert Ersatzvorstellungen, die gesondert publiziert werden. Hinsichtlich der Erstattung oder des Umtauschs von gekauften und vorbestellten Tickets können sich die Besucherinnen und Besucher an die Theaterkasse wenden.