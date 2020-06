Corona-Stress: Uniklinik Ulm sucht Studien-Teilnehmer

Die aktuelle Corona-Krise ist mit vielen Einschränkungen, zahlreichen Veränderungen und individuellen Belastungen verbunden. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie an der Uniklinik Ulm möchte mit Hilfe einer Online-Umfrage untersuchen, wie Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mit den Herausforderungen der Krise umgehen. Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahren.

Faktoren der Krisen-Bewältigung

Ziel der Untersuchung sei es, „Faktoren zu identifizieren“, die einen Einfluss auf die Bewältigung der Corona-Krise haben. Dazu zählten auch belastende Erfahrungen in der Kindheit, die den Umgang mit der Krise beeinträchtigen könnten. Die Ergebnisse sollen dann gezieltere Hilfestellungen ermöglichen.

Wie hat sich der Alltag der Menschen in der neuen und ungewohnten Situation in den letzten Wochen und Monaten verändert? Wie wirken sich diese Veränderungen auf die persönliche Situation und das individuelle Wohlbefinden aus? Um Fragen wie diese geht es in der Online-Studie. Die Online-Befragung wird von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm als Teil des Zentrums für Traumaforschung der Universität Ulm durchgeführt.

Zwecke sind „ausschließlich nicht-kommerziell“

Das Zentrum für Traumaforschung und das Kompetenzzentrum Kinderschutz in der Medizin in Baden-Württemberg ist an den Auswirkungen früher Kindheitsbelastungen und anderer traumatischer Erfahrungen interessiert, weshalb auch zu diesen Themen Daten im Fragebogen erhoben werden. Die Befragung sei „natürlich anonym“, die Ergebnisse werden ausschließlich für nicht-kommerzielle wissenschaftliche Zwecke verwendet.