Corona-skeptischer Unternehmer aus der Region: „Es wird zu wenig hinterfragt“

Fünf neue Corona-Fälle sind in Bad Waldsee und Aulendorf in den letzten Tagen bekannt geworden. Wie das Landratsamt mitteilt, hat es seit der letzten Pressemitteilung am Dienstag, drei positiv auf Covid-19 getestete Personen in Aulendorf und zwei in Bad Waldsee gegeben. Damit steigt die Anzahl der Infizierten in Aulendorf auf insgesamt 23 an. In Bad Waldsee sind doppelt so viele Corona-Fälle bekannt. Von den 46 Corona-Infizierten sind aber 41 aber schon wieder gesund.