Corona: Mattheis lobt Gesundheitsamt für Vorgehen

Im Gesundheitsamt Ulm/Alb-Donau hat sich Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) unlängst über die örtlichen Vorsichtmaßnahmen zum Coronavirus informiert. Zur Sprache kamen laut Mitteilung auch bürokratische Hindernisse im öffentlichen Gesundheitsdienst.

Im Gespräch mit dem Ersten Landesbeamten Markus Möller und dem stellvertretenden Fachdienstleiter Dr. Matthias Freudenmann informierte sich Mattheis „aus erster Hand“ über das neuartige Coronavirus. Der Fachdienst Gesundheit habe hierzu bereits im Januar Informationen auf der Homepage des Landratsamtes, zu dem das für Ulm und den Alb-Donau-Kreis zuständige Gesundheitsamt gehört, zusammengestellt. Dieses biete Bürgern die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Krankheit zu verschaffen.

Die Bundestagsabgeordnete lies sich umfassend ins Bild setzen. „Dieses Angebot kommt bei den Bürgern sehr gut an“, so Freudenmann. Mattheis lobte das strukturierte Vorgehen und die gute Vorbereitung.

Kritik äußerte das Gesundheitsamt in Sachen Datenschutz. „Datenschutz ist mir sehr wichtig, trotzdem schränkt er unsere Arbeit oftmals stark ein“, erklärte Freudenmann. Zum Beispiel seien bei Einschulungsuntersuchungen manchmal bis zu zwölf Unterschriften nötig, was zwar zu bewerkstelligen ist, allerdings enorm viel Zeit in Anspruch nehme, erläuterte Freudenmann. Mattheis versprach, diese Problematik mit ihrer Parteigenossin, der Justizministerin Christine Lambrecht, zu besprechen. Mattheis: „Es kann und darf nicht sein, dass so viel Zeit mit bürokratischem Aufwand verloren geht.”