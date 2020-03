Corona: Jetzt auch Familie in Langenau betroffen

Neue bestätigte Corona-Fälle im Raum Ulm. Insgesamt kann bis Mittwochmittag das Virus bei sechs Personen nachgewiesen werden.

Neu hinzu gekommen zu den bereits bekannten Fällen sind unter anderem zwei erwachsene Männer (56 und 19 Jahre), die in Langenau leben und die ebenfalls beim Skifahren in Südtirol waren. Alle fünf Mitglieder dieser Familie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Sie hätten allerdings, so das Gesundheitsamt, nichts mit der Reisegruppe zu tun, aus der die ersten beiden Ulmer Fälle (eine 45-Jährige und ein Zwölfjähriger) stammen. Aus dieser Gruppe (insgesamt 21 Personen) sind nun zusätzlich zwei Männer (48 und 53 Jahre) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einer der beiden lebt in Ulm, der andere in Dornstadt.