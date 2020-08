Corona: In Ulm steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder

Angesichts der von der Polizei aufgelösten „Corona-Party“ mit 200 Jugendlichen in der Friedrichsau und der in der vergangenen Woche auch in Ulm gestiegenen Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus warnt Ulms Erster Bürgermeister Martin Bendel vor einem fahrlässigen und leichtsinnigen Umgang mit der Pandemie: „Es kann jederzeit zu einem raschen Anstieg bei den Infektionen kommen. Um sich selbst, aber auch um seine Mitmenschen zu schützen, sollte jeder weiterhin vorsichtig sein und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln befolgen“, wird Bendel in einer am Montagvormittag verschickten Mitteilung der Stadt Ulm zitiert.

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, kurz AHA, sei die einfachste und effizienteste Regel, die jeder beherzigen solle, so Bendel weiter. Laut der Stadt waren in Ulm in der zurückliegenden Woche bis Freitag insgesamt zehn neue Fälle gemeldet worden – ein Anstieg, wie er zuletzt im Mai zu verzeichnen war.

Aktuell sei es aufgrund der professionellen Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises noch möglich, die Infektionsketten bei den neuen Fällen nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Das gelinge aber nur, wenn die Fallzahlen im Rahmen blieben. „Es kommt darauf an, dass wir weiterhin diszipliniert die Vorgaben einhalten - und trotzdem das schöne Wetter und die vielen Angebote in unserer Stadt genießen, mit Vernunft und Abstand“, betont Bendel. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner, lag laut der Stadt Ulm Ende vergangener Woche für Baden-Württemberg bei 3,1 im Durchschnitt. Ulm kommt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell auf einen Wert von 10,3 und liege damit deutlich an der Spitze der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.