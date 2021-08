Corona: Hier wird kommende Woche geimpft

In der vergangenen Woche wurden 4638 Impfungen durch das Impfzentrum Ulm gemacht, rund 3800 im Impfzentrum selbst, rund 800 durch die mobilen Teams des Impfzentrums. Die Nachfrage nach Impfterminen ist auf einem sehr niedrigen Niveau, dies betrifft Impfungen vor Ort genauso wie „Impfaktionen". Zum Ende der Woche wird das Zentrale Impfzentrum Ulm schließen, ab der kommenden Woche werden die beiden Kreisimpfzentren Ulm und Alb-Donau-Kreis in der Messehalle Ulm gemeinsam weitergeführt.

Viele freie Termine im Impfzentrum

Freie Termine sind daher in beträchtlicher Anzahl verfügbar. Das bekannte Impfangebot für Erstimpfungen im Impfzentrum ohne Termin bleibt zunächst bestehen. Bisher noch nicht geimpfte Personen können ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung aktuell zwischen 6.30 bis 22 Uhr täglich an sieben Tagen in der Woche zum Impfen erscheinen. Das Angebot richtet sich an alle impfwilligen Bürger und Bürgerinnen ab zwölf Jahren.

Aufgrund der hierbei nicht kalkulierbaren Nachfrage kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten im Impfzentrum kommen. Wer diese etwaigen Wartezeiten vermeiden möchte, kann selbstverständlich nach wie vor über die reguläre Terminvergabe feste Termine vereinbaren und hierbei auch den präferierten Impfstoff auswählen, aktuell unter anderem auch mit dem Einmalvakzin von Johnson & Johnson – online unter www.impfterminservice.de oder per Telefon 116117. Fest vereinbarte Termine haben Vorrang. Folgende Impfaktionen ohne Termin sind geplant:

12.08.: „freies" Impfen am Bahnhof Ulm, 13 – 19 Uhr

12.08.: „freies" Impfen in 89129 Göttingen. Hallenweg 30, 9– 12 Uhr

12.08.: „freies" Impfen in 89129 Hörvelsingen, Am Ofenloch 14, 13 – 15 Uhr

13.08.: „freies" Impfen 89129 Stadt Langenau, Freistegstraße 12, 13 – 19 Uhr

14.08.: „freies" Impfen 89129 Stadt Langenau, Freistegstraße 12, 9 – 15 Uhr

14.08. – 21.08.: „freies" Impfen bei Ikea Ulm, täglich von 12 – 18 Uhr

Zum Einsatz kommen jeweils die Vakzine von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, Interessenten sollten den Personalausweis, Impfbuch und Krankenversicherungskarte mitbringen.

Fast 500 000 Dosen verabreicht

Bis Sonntagabend wurden vom ZIZ/KIZ Ulm und dessen mobilen Impfteams insgesamt 454 416 Impfstoffdosen verimpft und zwar circa 356 000 Impfungen im Zentralen Impfzentrum circa 87 800 Impfungen durch die mobilen Impfteams, circa 10 800 Impfungen für Klinikpersonal.