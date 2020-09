Corona-Fazit der Ulmer Agentur für Arbeit: Junge Erwachsene besonders betroffen

Die Coronakrise hat im Raum Ulm (Stadt, Alb-Donau-Kreis und Kreis Biberach) deutliche Spuren hinterlassen. Seit Beginn der Krise hat die Arbeitslosigkeit um knapp 50 Prozent zugenommen. Betroffen sind vor allem junge Erwachsene. Der Kreis Biberach kommt relativ glimpflich davon.

Wie die Agentur für Arbeit Ulm jetzt mitteilte, ist die Arbeitslosigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich im August im Vergleich zum Vormonat um 8,4 Prozent angestiegen. Im Feld der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) waren 7763 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 865 oder 12,5 Prozent mehr als im Juli und 3386 oder 77,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter) nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat leicht zu. In Zahlen waren das 3985 arbeitslose Menschen, 50 Personen oder 1,3 Prozent mehr als im Juli. Zum Vorjahr waren es 291 Personen oder 7,9 Prozent mehr.

Über beide Rechtskreise zeige sich seit Krisenbeginn eine Zunahme der Arbeitslosigkeit von März bis August um 48,7 Prozent (2198 Personen), wobei die Gruppe der unter 25-Jährigen von den Folgen der Krise besonders betroffen sei (plus 977 Personen). Zum Vormonat stieg die Zahl der arbeitslosen jungen Erwachsenen weiter, und zwar um 459 Personen oder 32,6 Prozent.

Appell an die Firmen

„Für viele frisch Ausgebildete und Studienabsolventen wird ein nahtloser Übergang in das Berufsleben krisenbedingt schwieriger als noch in den Vorjahren“, erklärt Christine Landskron-Rieger von der Agentur für Arbeit in Ulm. „Es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele Betriebe trotz der angespannten Finanzsituation in die Einstellung dieser jungen Menschen, also in Fachkräfte investieren würden.“ Sei für eine Einstellung beispielsweise eine Anpassungsqualifizierung erforderlich, könne die Arbeitsagentur finanziell unterstützen.

Dass die Arbeitslosigkeit von Juli zu August zugenommen hat, sei grundsätzlich nicht bedenklich. „Dass im August die Quote steigt, ist saisonal durchaus üblich. Vor allem Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen melden sich vorübergehend arbeitslos“, so Christine Landskron-Rieger. Erfreulich sei, dass im August 795 Personen durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Das waren 114 mehr als im Juli und 109 mehr als vor einem Jahr.

Am Stellenmarkt tut sich was

Am Stellenmarkt belief sich der Bestand auf 3533 offene Arbeitsangebote, 42 weniger als im Juli. Im August meldeten regionale Arbeitgeber 1076 neue Stellen, 66 mehr als im Vormonat. „Die Kräftenachfrage stabilisiert sich, die Zahl der Neumeldungen stieg auf den höchsten Wert seit März“, fasst Landskron-Rieger zusammen.

Kurzarbeit weiter gefragt

Bei der Agentur für Arbeit Ulm zeigten von März bis zum 26. August kumuliert 5685 Betriebe Kurzarbeit für maximal 114 227 Beschäftigte an. Nach einem steilen Anstieg im März und einem Höchststand im April geht die Zahl der neuen Anzeigen weiter zurück. Vorläufige Daten für den August liegen bis zum 26. des Monats vor; demnach zeigten in diesem Zeitraum 60 Betriebe für bis zu 1227 Beschäftigte Kurzarbeit an. „Kurzarbeit erhält Arbeitsplätze, Qualifikation sichert Fachkräfte. In dieser Kombination kann die Krisenzeit genutzt werden, um Mitarbeiter aktiv für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt 4.0 zu qualifizieren. Die Arbeitsagentur kann hierbei finanziell unterstützen“, sagt Landskron-Rieger.

Noch viele unbesetzte Ausbildungsstellen

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm meldeten sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres 2656 Bewerber für eine Berufsausbildungsstelle, das waren 79 oder 2,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich meldeten regionale Ausbildungsbetriebe 3819 Lehrstellen oder duale Studienplätze. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 455 oder 10,6 Prozent weniger Angebote. Noch ohne Ausbildungsplatz waren im August 558 Bewerber, gleichzeitig waren 1094 Ausbildungsstellen unbesetzt. Rein rechnerisch kamen somit 1,96 offene Ausbildungsangebote auf jeden noch suchenden Bewerber. „Jungen Leuten, die noch einen Ausbildungsplatz oder nach Alternativen suchen, hilft unsere Berufsberatung weiter. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Noch ist Zeit“, empfiehlt Christine Landskron-Rieger. Zudem findet am Donnerstag, 17. September, ein Last Minute-Telefonaktionstag statt. Dann seien alle Berufsberater der Arbeitsagenturen in Ulm, Biberach und Ehingen in der Berufsberatungs-Hotline eingeloggt und persönlich erreichbar, so die Geschäftsführerin weiter.

Spitze im Landesvergleich

In Baden-Württemberg lagen im August drei Agenturbezirke unter der 4-Prozent-Marke, unter welchen Ulm die niedrigste Quote aufwies. Im landesweiten Durchschnitt nahm die Arbeitslosigkeit um 8,0 Prozent zu, die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. Zum Vorjahr nahm die Arbeitslosenquote um 1,3 Prozentpunkte zu.

Zu den Kreisen im Agenturbezirk

Im Landkreis Biberach stieg die Arbeitslosenquote auf 3,3 Prozent. Gemeinsam mit dem Bodenseekreis ist das die niedrigste Quote in Baden-Württemberg. Zum Vormonat sind das 0,3 Prozentpunkte mehr, zum Vorjahr 1,1. Mit 3912 Frauen und Männern waren 375 oder 10,6 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 2700 Menschen. Das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1212 Frauen und Männer. Im Landkreis Biberach zeigten 38 Betriebe für bis zu 793 Beschäftigte Kurzarbeit an. Seit März sind es kumuliert 1897 Betriebe, die für maximal 46 960 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

4277 Menschen waren im Alb-Donau-Kreis arbeitslos und über die Agentur für Arbeit ( 952) oder das Jobcenter (1325) auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Das sind 303 oder 7,6 Prozent mehr Menschen als im Juli. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 2,5 Prozent. Seit März zeigten kumuliert 1841 Betriebe für maximal 22 720 Beschäftigte Kurzarbeit an.

Im Stadtgebiet Ulm waren 3559 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagen-tur (2111) und das Jobcenter (1448) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit stieg die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 237 Personen oder um 7,1 Prozent an. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,3 Prozentpunkte zu und lag bei 4,9 Prozent. Unter den neun Stadtkreisen im Land sei Ulm der einzige unter der 5-Prozent-Marke. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,6 Prozent. Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im August liegen bis zum 26. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Stadtkreis Ulm 13 Betriebe für bis zu 207 Beschäftigte Kurzarbeit an. Seit März sind es kumuliert 1907 Betriebe, die für maximal 44 547 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.