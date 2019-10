„Cordula Grün“-Sänger kommt ins Ulmer Roxy – hier gibt es Karten

Der Wiener Josh. ist der Sänger von „Cordula Grün“, dem Überraschungs- und Oktoberfesthit des Jahres 2018. Dass er noch mehr in petto hat, will der Musiker am Mittwoch, 9. Oktober, im Roxy beweisen. Er stellt dort sein Album „Von Mädchen und Farben“ vor, das seit Ende April erhältlich ist.

Josh. gewann für „Cordula Grün“ den Amadeus Austrian Music Award für den „Song des Jahres“ in Österreich, das Lied erreichte mehr als 32 Millionen Streams auf Youtube. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr in der Werkhalle.