Commerzbank-Kunden greifen häufiger zum Handy: „Das Smartphone hat der Filiale den Rang abgelaufen“

Die Commerzbank hat ihr operatives Ergebnis bundesweit mehr als verdoppelt und auch in Ulm Erfolge verzeichnet. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Der Trend zum digitalen Bankgeschäft setzt sich demnach fort, es stieg um knapp 20 Prozent. „Für tägliche Bankgeschäfte hat das Smartphone der Filiale den Rang abgelaufen“, sagt Tanja Sienitzki, die die Niederlassungsleiterin Privatkunden in Ulm ist. Insgesamt beläuft sich das Geschäftsvolumen im Privat- und Unternehmerkundengeschäft hier zum Halbjahr auf 3,67 Milliarden Euro.

Auch Wertpapiergeschäfte werden bei der Commerzbank zunehmend digital erledigt, mehr als zwei Drittel aller Käufe und Verkäufe erfolgen in Ulm bereits online oder per Smartphone. Zum Halbjahr betrug das Depotvolumen in Ulm 1,45 Milliarden Euro.

Zinswende und Immobilienpreise bewegen Commerzbank-Kunden in Ulm

Bei der Baufinanzierung bewegen Zinswende und Immobilienpreise die Kundinnen und Kunden. Das Bestandsvolumen bei Immobilienfinanzierungen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Region Ulm um 8,9 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. „Bei der Commerzbank bemerken wir deutlich, dass immer mehr Kunden nachhaltig bauen oder renovieren“, berichtet Sienitzki. Das Institut fördere dies mit einem Zinsrabatt.

Energiepreise und Lieferengpässe prägten das Firmenkundengeschäft im ersten Halbjahr. „Da verschiedenste Rohstoffe und Produkte betroffen sind, wirken sich diese auf viele Geschäftsmodelle aus“, schildert Frank Humbach, Niederlassungsleiter Firmenkunden in Ulm. Dass Lagerkapazitäten ausgebaut werden, bringe weiteren Finanzierungsbedarf.

Insgesamt legte das Kreditvolumen im Firmenkundensegment in der Region im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf 615 Millionen Euro zu. Im Ganzen werden in der Niederlassung Ulm 75 500 Privat- und Unternehmerkunden sowie rund 300 Firmenkundenverbünde ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz betreut.