Comedians sehr gefragt: Hazel Brugger und Felix Lobrecht im Roxy ausverkauft

Wie immer steigt im Vorweihnachtsgeschäft der Vorverkauf von Roxy-Tickets und - Gutscheinen stark an.

Hin und wieder sind dann auch begehrte Vorstellungen rasch ausverkauft - wie der Auftritt vom Berliner Comedian Felix Lobrecht am 20. März, für den es jetzt bereits keine Karten mehr gibt. Es wird auch keine Abendkasse mehr geben. auch der Auftritt von Hazel Brugger mit ihrem neuen Programm "Tropical" in der Werkhalle am 6. April 2019 bereits restlos ausverkauft ist. Der Roxy-TicketService hat vor Weihnachten noch bis einschließlich Freitag, 21. Dezember, 19 Uhr geöffnet. Während des Last-Minute-Geschenkemarkts "Budenzauber" im Roxy auch am Samstag, den 15. Dezember, von 11 - 16 Uhr.