Clueso lässt Fans ganz nah an sich heran

Es gibt solche Abende, von denen man sich wünscht, sie mögen nie enden. Der Auftritt von Clueso in Wiblingen war so ein Abend – nicht zuletzt deshalb, weil der Musiker den etwa 3000 Zuschauern im Klosterhof so ziemlich jeden Wunsch erfüllte. Die belohnen ihn dafür mit viel Applaus und erklatschen sich vier Zugaben. Auch der Musiker scheint zufrieden mit seinem umjubelten Auftritt: „Dieser Abend war lebensverlängernd“, ruft er zum Schluss in die Menge.

Der Erfurter nimmt die Besucher in Wiblingen mit auf eine kleine Reise durch seine bisherigen Werke – von den Anfängen mit „Chicago“ (2006), über „Keinen Zentimeter“ (2008) und „Gewinner“ (2010) bis zu „Achterbahn“ und „Neuanfang“ (2016) und dem WM-Song „Zusammen“, den er 2018 mit den den Fantastischen Vier veröffentlicht hat. Lauter Melodien, die man aus dem Radio kennt. Eine clevere Setlist also, mit der der Musiker nicht nur die eingefleischten Fans mitreißt. Dazwischen streut Clueso, der eigentlich Thomas Hübner heißt, ein paar unbekanntere Perlen wie „Fanpost“ – und gibt mit „Auf Kredit“ einen Vorgeschmack auf sein neues Album „Handgepäck“, das diese Woche erscheint.

Der Star zieht das T-Shirt aus

Zugegeben, es geht bei diesem Konzert nicht nur um die Musik. Der 38-Jährige mit der warm klingenden, leicht nuschelnden Stimme ist ein Frauenschwarm. Da ertönen aus dem – überwiegend weiblichen Publikum – schon mal „Ausziehen“-Rufe. Damit müssen sich die Fans zunächst gedulden. Schließlich singe er als nächstes eine „Ballade mit einer Dame“, wie Clueso erklärt. Da bleiben die Klamotten vorerst an. Aber: „Ich würde mich danach ausziehen“, verspricht er. Und tatsächlich: Kaum sind die letzten Akkorde des intensiven Duetts „Wenn du liebst“ mit Gastsängerin Cäthe verklungen, reißt er sich unter großem Gekreische das T-Shirt über den Kopf.

Das Ergebnis überzeugt offenbar, denn als er zwei Songs später ein neues gebracht bekommt, ruft jemand hysterisch: „Nein, nein, nein, nicht anziehen!“ Und als sich der Thüringer ein paar Lieder später auf die Absperrung stellt, um näher am Publikum zu sein, muss der Ordner ihn schon ziemlich gut festhalten, damit er nicht in der Menge verschwindet. Doch Clueso genießt – ganz Profi und angesichts der Zwischenrufe immer einen Spruch auf den Lippen – den Flirt mit den Besucherinnen sichtlich.

Beeindruckend ist an dem Abend neben den Wechseln der Formation – hier mal eine Akustik-Nummer nur mit Gitarrist, danach die komplette Band inklusive Trompeten – vor allem die Bühnenshow: Sechs Bildschirme liefern passend zu den musikalischen auch optische Eindrücke. Da werden zu „Anderssein“, in dem es um die Schnelllebigkeit und das Anspruchsdenken in der heutigen Zeit geht, in Dauerschleife Instagram-Beiträge von Clueso gezeigt. Zu „Cello“, das er mit Originalkünstler Udo Lindenberg neu vertont hat, wird ein scherenschnittartiges, schwarzes Konterfei der Musikerlegende an die Wand projiziert. Und dann wieder rote, stetig wechselnde Muster, gepaart mit irrwitzig schnell über die Bühne schwenkenden kleinen Scheinwerfern, während der Musiker voller Energie von links nach rechts hüpft.

„Kein Bock zu gehen“

Vor der dritten Zugabe werden Rufe aus dem Publikum laut: „Kein Bock zu gehen“ wird verlangt. Es ist das Lied, mit der Erfurter deutschlandweit bekannt wurde, mit dem er 2005 beim „Bundesvision Song Contest“ von Stefan Raab auftrat. Problem: „Den Song kann ich nicht auf der Gitarre“, sagt Clueso und lacht. Dann ruft er der Band hinter der Bühne zu: „Die wollen ‚Kein Bock zu gehen‘“, und sagt zum Publikum: „Vielleicht spiel’ ich in der Zwischenzeit einen kleinen Song, ich hab’s nicht eilig.“ Es sind Momente wie dieser, die den Musiker so sympathisch machen – und warum man ihm glaubt, dass er wirklich keinen Bock zu gehen hatte.