Clueso kommt nach Wiblingen

Der Sänger Clueso startet derzeit seine Sommer-Tour „Album“. Im Klosterhof in Ulm-Wiblingen wird er am Sonntag, dem 19. Juni, um 19 Uhr auftreten. Wie der Veranstalter mitteilt, wird der Abend von Martin Hübner eröffnet. Clueso werde, so der Veranstalter, bei dem Konzert neben seinen Klassikern auch Songs aus seinem neuen Album, dem neunten bisher, spielen. Karten für dieses Konzert gebe es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.provinztour.com. Außerdem können Tickets telefonisch über 01806 / 57 00 70 (abweichende Telefongebühren) bestellt werden.