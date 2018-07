„Christoph 22“ fliegt 1470 Notfall-Einsätze

Exakt 1470 Mal ist der am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus stationierte ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 22“ im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen worden. Das waren 13 Notfall-Einsätze mehr als 2009. Rund 15 000 Einsätze stehen mittlerweile seit Beginn der im April 2003 gestarteten Zusammenarbeit von Bundeswehr und ADAC in der Donaustadt zu Buche.

Der ADAC stellt in Ulm die Piloten und den Hubschrauber, die Bundeswehr das ärztliche Personal und Teile der Crew aus dem BWK. „Nur rund zwei Minuten dauert es, bis Christoph 22 nach einem Notruf starten kann“, betont Reimund Elbe, Pressesprecher des ADAC in Stuttgart. Der gelbe Rettungshubschrauber ist in einem Hangar auf dem Gelände des Bundeswehrkrankenhauses auf dem Oberen Eselsberg stationiert. Auf Grund seiner Wendigkeit und einer Reisegeschwindigkeit von rund 250 km/h sei der Hubschrauber des Typs BK 117 in wenigen Minuten an den Einsatzorten. „Diese liegen meist im Großraum Ulm, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben“, erklärt Elbe, „rund ein Viertel der Flüge führen auch nach Bayern“.