Christa Mayerhofer spricht über „Biodeutsch“

Christa Mayerhofer, Ulmer Kabarettistin mit den österreichischen Wurzeln, ist am Samstag, 3. September, um 19 Uhr im großen Saal, Haus der Gewerkschaften, Weinhof 23, zu Gast. Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen bringt sie ihr Kabarett „Biodeutsch“ mit.

Mayerhofer hat es auf die Alb verschlagen. Hier konnte sie in den Höhlen Spuren des Neandertalers entdecken, der sich seinerzeit mit einer Eingewanderten aus Afrika gepaart hat, sonst wäre er ausgestorben. Migration war also schon immer ein Thema und „Biodeutsch“ fand Christa Mayerhofer daher nur auf dem Wochenmarkt bei den Kartoffeln, lautet die Vorschau des Veranstalters, des DGB-Kreisverbands Ulm-Alb-Donau, für die Veranstaltung. Der Aktivist Tom Wolf singt an dem Abend Lieder gegen rechts. Der Eintritt ist frei.