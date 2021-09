Chips für Gesichtserkennung und Quantencomputer: Wachstum in Ulm ist Trumpf

Erst vor zwei Jahren übernahm der Konzern Trumpf (Ditzingen) in Ulm das Geschäft von Philips Photonics. Nun wurde von der neuen Firma „Trumpf Photonic Components“ das zweimilliardste Produkt ausgeliefert. Und das soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Trumpf will in Ulm weiter wachsen – in einer weltweit boomenden Branche.

Oft fürs Auge unsichtbar

Die Chips made in Ulm sind oft fürs Auge unsichtbar, denn sie stecken unter anderem in Smartphones und ermöglichen zum Beispiel die Gesichtserkennung oder dass sich das Display automatisch abschaltet.

Zum Einsatz kommen die Produkte von Trumpf Photonic Components (Ulmer Tochterfirma des Trumpf-Konzerns) auch in der Datenkommunikation, der industriellen Sensorik, in Heizsystemen sowie im Automobil.

In der Reinraumproduktion arbeiten die Mitarbeiter am Standort in Ulm im 3-Schicht Betrieb. (Foto: Trumpf)

Unlängst wurde das zweimilliardste Produkt ausgeliefert – und die Nachfrage, so die Firma, sei nach wie vor „signifikant“ ansteigend.

Ausbau der bestehenden Reinraumfertigung

Nun soll weiter investiert werden, in einem neuen Feld. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass künftig auch Quantencomputerchips von Q.ANT, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Trumpf-Gruppe, in Ulm gefertigt werden sollen. Hierfür sei ein weiterer Ausbau der bestehenden Reinraumfertigung geplant.

In den vergangenen zwei Jahren habe Trumpf in das Unternehmen am Oberen Eselsberg (vormals Philips Photonics) mehr als 20 Millionen Euro investiert. Ziel sei es, seine Führungsposition zu behaupten und einen Photonic-Hub in Ulm aufzubauen.

2020/21 erwirtschaftete der Trumpf-Konzern mit rund 14 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro (vorläufige Zahlen).