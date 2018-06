China Moses zeigt: Der Jazz lebt

Mit einem Hammer-Konzert einer unglaublichen Bewegungsperformance und viel Charme und Power hat China Moses im Ulmer Zelt musikalische Funken geschlagen und jene mit Lügen gestraft, die behaupten, der Jazz habe im 21. Jahrhundert keine Überlebenschancen mehr. Auf ihrer derzeitigen Europatournee eilt die Wahlpariserin aus den Staaten mit ihrer fulminanten Band von einem Publikumserfolg zum anderen.

Die 40-Jährige, die ihre Talente von der Mutter, der Jazzlegende Dee Dee Bridgewater in die Wiege gelegt bekam, ist zum ersten Mal auch mit eigenen Kompositionen unterwegs und man kann von Glück sagen, dass sie nicht nur in großen Räumlichkeiten wie der Hamburger Elbphilharmonie auftritt, sondern auch kleine Gigs absolviert wie im Ulmer Zelt. 600 Leute kamen in das bestuhlte Zelt. Sie waren von Anfang an vom Temperament der Sängerin und der Perfektion ihrer Band fasziniert.

Um das neue Album „Nightintales“ und die aktuelle Tournee zu finanzieren, hat die Künstlerin ihre gesamten Ersparnisse aufgebraucht. Immerhin hat sie den britischen R&B- und Hip-Hop-Produzenten Anthony Marshall als Berater engagiert, der einen neuen Sound mit China Moses entwickelte, der ein geschmeidiger Mix aus Jazz, Soul, R&B, Blues und Pop ist. „Wir wollen zeitlose Musik machen, die man in vielen Jahren noch hören kann“, sagte China Moses in einem Interview, die aber den Leuten in Kopf und Beine gehen soll. So wie im Ulmer Zelt.

Da müssen aber zunächst zu Beginn des Konzerts die Köpfe des Publikums für die Kamera herhalten, mit der sie die Bühne betritt, die sie dann gleich mit dem Mikrofon vertauscht singt und lacht und mit dem Publikum so persönlich plaudert, als wäre sie auf einer Hochzeitsgesellschaft. Die zwei Stunden vergehen wie im Fluge und die Sängerin mixt eigene Songs mit Hommagen an die unsterblichen Göttinnen des Jazz wie Billy Holiday und Dinah Washington, rau, ungeschönt und kraftvoll dargeboten. Mal fühlt man sich in die amerikanischen Klubs der Fünfziger versetzt, mal in die JetztZeit mit treibendem R&B, Funk und geringen Dosen Pop.

Das geht auch dank der Band ab wie die Post: Der Italiener Luigi Grasso lässt mit seinen Saxofon seine musikalischen Muskeln vor allem bei den Soli krachen, der Londoner Joe Armon Jones geht an seinem Piano bis an die Grenze des Freejazz, ausdrücklich erlaubt von China Moses, und Litauens Startrompeter Marijus Aleska erzählt am Schlagzeug seine eigenen Geschichten, virtuos, dynamisch und gefühlvoll zurückgenommen, wenn China Moses ihre Skat-Songs vorträgt.

Ergreifend auch, wenn Moses aus ihrem Leben singt, etwa, wie sie ihren Ehemann und Vater ihrer Kinder kennengelernt hat („Put It On The Line“). Doch dann lässt es China Moses wieder mit Soulpop und Jazzsoul mit ironischen Songs wie „ Hangover“ krachen, wo es um Barbesuche und zuviel Drinks geht. Storys aus dem eigenen Leben und der Musikgeschichte, mit Charme und Power, prasseln auf das Publikum am laufenden Band nieder und geben die Gewissheit: Der Jazz hat noch nicht seinen Geist aufgegeben. Er lebt munter weiter durch Musikerinnen wie China Moses. Am Ende hält es im Ulmer Zelt keinen mehr auf den Sitzen. Die Konzertbesucher tanzen und singen mit.