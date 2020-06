Er wäre vermutlich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wert – der längste Orientteppich aus Stein, geschaffen vom Biberacher Künstler Frank Raendchen und Schüler seiner Kunstkurse aus Biberach und Ehingen.

Die zerschlissene erste Version des 27 Meter langen Kunstwerks auf der Wilhelminenbrücke in der Hamburger Hafencity aus dem Jahr 2005 ersetzte Raendchen im vergangenen Jahr wieder mit Schülern durch eine neue. In den vergangenen Tagen war Frank Raendchen wieder in Hamburg – zur „Teppichreinigung“.