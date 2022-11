Caveman zeigt, wie Mann und Frau doch noch (zusammen) glücklich werden

„Du sammeln – ich jagen!“ heißt es am Freitag, 11. November, um 20 Uhr in der Roxy Werkhalle. Dann ist nämlich Schauspieler Martin Luding als Caveman in Ulm zu Gast.

Mit Caveman schrieb der amerikanische Autor Rob Becker das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadway. In Deutschland startete das Stück im Jahr 2000 in der Regie von Esther Schweins und der Übersetzung von Kristian Bader. Caveman-Darsteller Martin Luding gelingt es in der fantastischen Ein-Mann-Komödie auf charmante Art und Weise dem Publikum einen Spiegel vorzuhalten und die Eigenheiten von Männern und Frauen gleichermaßen auf die Schippe zu nehmen, heißt es in einer Ankündigung. Allen großen und kleinen Unterschieden zum Trotz versöhnt Caveman die Zuschauer mit jeder Menge witziger Ratschläge, wie Mann und Frau doch noch (zusammen) glücklich werden und bietet neben hochamüsanten Einblicken in die Welt des Partners ein zweistündiges, intensives Lachmuskeltraining. Karten gibt es für 23 Euro im Vorverkauf unter www.roxy.ulm.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.