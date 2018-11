Busfahrer passt nicht auf – Autofahrer verletzt und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall am Dienstag in Ulm ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Zudem entstand nach Angaben der Polizei ein hoher Sachschaden

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war ein 59-jährige Busfahrer gegen 6 Uhr in der Frauenstraße unterwegs. An der Kreuzung Karlstraße fuhr er geradeaus. Beim Überqueren übersah er eine Ford-Fahrerin. Die 62-Jährige fuhr in der Karlstraße und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15 000 Euro.