Busfahrer baut Unfall und flüchtet

Nachdem er einen Unfall verursacht hatte, ist am Donnerstag bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) ein Busfahrer geflüchtet. Die Polizei nahm ihn später fest.

Der Omnibus war gegen 19 Uhr auf der B10 von Ulm kommend in Richtung Luizhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lastwagen. „Der war ihm wohl zu langsam“, so die Polizei in ihrer Mitteilung am Freitag. Denn der 29-jährige Busfahrer setzt an einer Steigung bei Hinterdenkental zum Überholen an. An dieser Stelle ist teilweise das Überholen aber verboten.

Zur gleichen Zeit kamen dem Omnibus ein Audi, ein BMW und ein VW entgegen. Der Audifahrer machte eine Vollbremsung bis zum Stillstand. Auch der BMW konnte noch rechtzeitig halten. Der 42-jährige Fahrer des VW erkannte dies zu spät und krachte ins Heck des BMW. Dabei wurden die 45-jährige Fahrerin und ein 14-jähriger Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen folgten ihm allerdings bis kurz vor Scharenstetten. Dort wurde der Busfahrer durch die Polizei festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung an. Nachdem der Busfahrer diese bezahlte, durfte er die Fahrt fortsetzen. Am BMW und am VW entstand nach Schätzung der Polizei Schaden in Höhe von 35 000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte ihn ab.