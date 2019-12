Busfahrer übersieht Auto: mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte hat am Samstagabend ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus bei Neu-Ulm gefordert. Kurz nach 18.30 Uhr wollte der Busfahrer vom Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen kommend die dort fünfspurige Staatsstraße 2031 überqueren. Zuvor muss an einer Stop-Stelle dem Verkehr auf der Staatsstraße Vorrang gewährt werden. Dabei übersah der Busfahrer ein von rechts kommendes Auto mit Anhänger. Der Kleinwagen fuhr in die vordere Fahrgasttüre und drehte sich danach um 90 Grad. Der gezogene Anhänger löste sich durch den Aufprall und bohrte sich in das Heck des Volkswagens. Die Rettungsleitstelle löste wegen der Beteiligung eines Linienbusses Großalarm aus, da anfangs unklar war, wie viele Fahrgäste im Bus waren und wie schwer sie verletzt wurden. Bislang konnte auch die Polizei noch keine genauen Angaben zur Anzahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen gemacht werden. Die anfängliche Befürchtung, dass die Autofahrerin eingeklemmt ist, bewahrheitete sich zum Glück nicht. Vier Rettungswagen und zwei Notärzte waren gemeinsam mit der Feuerwehr aus Neu-Ulm, Gerlenhofen und Senden vor Ort. Die Polizei sicherte Unfallspuren und wird den genauen Unfallablauf weiter ermitteln. Für den Verkehr auf der Staatsstraße kam es rund zwei Stunden zu leichten Behinderungen.