Bus übersieht Auto

Zwei Leichtverletzte und rund 30.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Dienstagmorgen in Blaubeuren.

Gegen 7.20 Uhr war ein 52-Jähriger mit einem Schulbus unterwegs. Der Mann fuhr aus dem Busbahnhof in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er von links einen BMW. Mit diesem war eine 25-Jährige in Richtung Gerhausen unterwegs. Im Bus waren etwa 20 Kinder. Davon erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen ein 12-jähriges Mädchen leichte Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei aus Blaubeuren (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Bus auf 20.000 Euro und am BMW auf 10.000 Euro.