Bunte Paradiesvögel mit Lämpchen bevölkern die Eisfläche

Prunkvolle Kostüme und eine schillernde Bühnenshow – für die Premiere von „Holiday on Ice“ in der Ratiopharm-Arena warfen sich die 30 Akteure besonders in Schale. Der Grund: Seit 70 Jahren gibt es die Show nun. Auf der rund 80 Quadratmeter großen Eisfläche feierten Darsteller und Zuschauer eine eisige Geburtstagsparty.

Kein geringerer als Stardesigner Harald Glöögler hat die fantasievollen Kostüme für die große Gala gestaltet. Als Gastgeber führte Eislauf-Legende Norbert Schramm durch den Abend. Doch schnell zeigte sich, dass sich dessen Qualitäten auf seine zweifellos herausragenden Leistungen auf Kufen beschränkten. Denn als Moderator wirkte Schramm nur aufgesetzt charmant und wenig spontan.

Exklusiv für das Jubiläumsprogramm gestaltete der musikalische Leiter Stephen Emmer einen Leitfaden vom klassischen Walzer, Swing und Gospel bis hin zum brasilianischen Samba. Doch statt aufwändiger Bühnenbilder wie in den vergangenen Jahren setzten die Macher auf ein multimediales Konzept aus Lasershow, Lichteffekten und Filmprojektionen.

Dabei verwandelte sich die Bühne von einer Kathedrale aus Eis mit Predigern in wallenden Gewändern in eine Disco mit temporeichen Tanzeinlagen zu wummernden Beats. Ganz romantisch wurde die Show dann auf dem visuellen Pariser Champs-Élysées und unter dem Eiffelturm. Zu französischen Chansons tanzten die Eisläufer zu Geschichten von Liebe, Verlockung und Herzschmerz.

Als bunte Paradiesvögel unter Palmen entwarf Glöögler für die Tänzer beleuchtete Kostüme mit tausenden Lämpchen. Exakt synchronisiert wie ein Uhrwerk absolvierten die Eis-Profis ihr zweistündiges Programm. Damit wurden die Erwartungen der Fans in der Arena weitgehend erfüllt. Schramm kennt das Rezept, wie man in der sonst so kurzlebigen Showbranche über so lange Zeit erfolgreich bleibt: „Wir überraschen unser Publikum immer wieder mit unerwarteten Momenten, die zum besonderen Erlebnis für die Zuschauer werden.“

Dabei habe sich grundsätzlich an der Technik des Eislaufens nichts geändert. „Wir bewegen uns immer noch auf Kufen“, sagt Schramm. Doch die Elemente seien in den Jahren noch akrobatischer geworden. „Waren die Sprünge vor 20 Jahren dreifach, wird heute vierfach gesprungen.“ Die insgesamt 326 Millionen Zuschauer in 70 Jahren Holiday on Ice lassen wohl kaum einen Zweifel daran, dass die Macher mit ihrer Show genau den Geschmack ihrer Fans treffen.

„Holiday on Ice“ gastiert noch bis einschließlich Sonntag mit der Platinum-Jubiläumsshow in der Ratiopharm-Arena an der Neu-Ulmer Europastraße. Vorstellungen sind am Samstag um 11.30 Uhr, 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr und 18 Uhr.