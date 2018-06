Bundeswehr nutzt erlaubte Flugstunden nicht aus

Die Stadt Ulm und Teile des Landkreises Neu-Ulm liegen unter dem zeitweilig für die Bundeswehr reserviertem Luftraum „TRA 207/307 Allgäu“, der sich bis in 13 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche befindet. Dies war Anlass für den Ulmer Gemeinderat, einen Vertreter des Luftfahrtamtes der Bundeswehr einzuladen. Major Sascha Greuel gab umfassend – auch den Fragen des Sachverständigen des Bund Naturschutz (BUND), Dieter Fortmann – Auskunft.

Entgegen Vermutungen des BUND, machten Testflüge von Airbus und den Vorgänger-Firmen nur einen unbedeutenden Teil der Flugbewegungen aus. 2012 habe es beispielsweise 2700 Flüge der Bundeswehr über der Region gegeben, von denen nur 40 Testflüge von EADS/Airbus waren, sagte der Major.

Es sei eine richtige Beobachtung, dass die Kampfjets teilweise lange im Luftraum „TRA 207/307 Allgäu“ – und somit gefühltermaßen über Ulm – kreisen würden. Dies sei normaler Übungsalltag. Nur in Kreisbewegungen könnten sich Hochgeschwindigkeits-Jets annähern. Dies sei wichtig, um Kampfszenarien zu üben, sagte Greuel weiter.

Die Betankungsstrecken in der Luft seien festgelegt, eine führe über Ulm. In zwölf bis 13 Kilometer Höhe finde dieses Manöver statt. Per Tankrüssel werden so Jets aus großen Flugzeugen wie der DC-10 mit Treibstoff versorgt. „Im schlimmsten Fall würde sehr wahrscheinlich kein Trümmerteil Ulm treffen“, sagte der Major angesichts der Höhe, in der diese Übungen stattfinden.

Bei der Bundeswehr gingen aus der Region im vergangenen Jahr 212 Beschwerden ein. 2014 seien es bislang 250. Was ins Auge sticht: 244, also 98 Prozent der Beschwerden, kamen von einem Bürger-Duo. Auch 2013 seien 79 Prozent von jenen zwei hochaktiven Fluglärmgegnern verursacht worden, die praktisch täglich Beschwerde-Mails schicken.

Die Bundeswehr nutzt laut Greuel nur einen Bruchteil der zu Verfügung stehenden Flugstunden im Luftraum aus. Dieses Jahr seien es beispielsweise nur 492 von 3361 möglichen Flugstunden. Die Auslastung der Flugzeiten lag für das Jahr 2013 bei 17 Prozent. (heo)