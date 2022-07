Bundeswehr kritisiert Querdenker: Stauffenberg war wahrer Widerstandskämpfer

Querdenker, Corona-Leugner und Reichsbürger marschieren noch immer regelmäßg durch Ulm, aber auch andere Städte. Lauthals skandieren sie „Widerstand“, rufen offen auf zum Sturz der Bundesregierung.

Mit deutlichen Worten hat die Bundeswehr in Ulm am Mittwoch klargemacht, was sie von der lärmenden „Bewegung“ hält: nicht allzu viel. Anlässlich des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vor 78 Jahren erinnerten die Bundeswehrsoldaten an die damaligen Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 rund um den Schwaben Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Redner distanzierten sich von aktuellen Protesten und warnten vor einer Vereinnahmung des damals noch am selben Tag hingerichteten Wehrmachtsoffiziers.

Die Bombe, die Hitler – leider – verfehlte

Am deutlichsten wurde der ehemalige Sigmaringer Bundestagsabgeordnete Ernst-Reinhard Beck (CDU). Mit Blick auf die aktuellen Proteste mahnte er in der Gluthitze an seinem Rednerpult in der Wilhelmsburgkaserne: „In einem demokratischen Staat ist Widerstand nicht erforderlich“. Womit er den ehemaligen Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) zitierte.

Widerspruch, so Beck, sei natürlich erwünscht und nötig in einer Demokratie. Ein Schrei nach Widerstand hingegen absurd, schütze eine gefestigte Demokratie wie es Deutschland ist, doch ausgerechnet jene Rechte, die sicherstellen, dass auch Minderheiten gehört und ihre Anliegen beachtet werden in diesem Land. Stichwort Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Der Ulmer Befehlshaber Generalleutnant Alexander Sollfrank. (Foto: Gina Seegert)

Die Tat der „Verschwörer“ rund um Claus Schenk Graf von Stauffenberg (Beck: „für mich ein Held“) sei hingegen echter Widerstand gewesen. Sie platzierten eine Bombe, die Hitler jedoch verfehlte. Das NS-Regime nahm anschließend „blutige Rache“, auch an den Angehörigen der Männer des 20. Juli 1944 (Operation Walküre).

Warum das Attentat, bei dem Hitler lediglich leicht verletzt wurde, echter, legitimer Widerstand war? Weil Stauffenberg & Co., so Beck, keine andere Möglichkeit mehr sahen, sich der durch Hitler aufgebauten „Tyrannenmacht“ zu entledigen. Der ehemalige Deutschlehrer Ernst-Reinhard Beck zitierte dazu aus Schillers „Wilhelm Tell“, sprach von „ewigen Rechten“, die den Einsatz des Schwertes als das letzte Mittel erlaubten.

Alexander Sollfrank, Ernst-Reinhard Beck und Wolfgang Schneiderhan bei der Kranzniederlegung (v.l.). (Foto: Gina Seegert)

Wann dieses letzte Mittel gerechtfertigt sei? Aus Becks Sicht dann, wenn Menschenrechte und Menschenwürde angegriffen werden. Die Verschwörer des 20. Juli sahen in Adolf Hitler nicht nur einen „Erzfeind Deutschlands“, sondern der gesamten Welt. Die deutlich weniger gelitten hätte, wäre das Attentat geglückt. Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges starben bis zur Kapitualtion am 8. Mai so viele Deutsche, wie in den gesamten Kriegsjahren zuvor nicht, sowie weitere Millionen Europäer und Angehörige anderer Nationen.

Bereit, für die eigenen Überzeugungen in den Tod zu gehen

Und auch das zeichne echte Widerstandskämpfer aus: Sie ließen sich leiten von ihrem Gewissen unabhängig davon, wie groß oder klein die Erfolgsaussichten ihres Unternnehmens auch sein mögen. Und: Sie seien letztlich bereit, für ihren Widerstand ihr Leben zu lassen. Ein weiterer Verweis auf heutige selbsternannte „Widerstandskämpfer“, denen in Ulm die Polizei jeden Freitag Geleitschutz gibt, für sie eigens die Straßen sperrt (zum Ärger der Verkehrsteilnehmer).

Dass heute abermals ein Krieg in Europa tobt, bezeichnete Generalleutnant Alexander Sollfrank, der Kommandeur der Ulmer Wilhelmsburg, als „bestürzend“ und „entsetzlich“. Ausgehend vom Anlass der Veranstaltung, dem gescheiterten Hitler-Attentat, spannte er den Bogen zur Ukraine: „Nüchtern müssen wir feststellen, dass Grausamkeiten im Europa des 21. Jahrhunderts auch weiterhin möglich sind.“

Auch Sollfrank betonte die Bedeutung des Gedenkens an Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dies sei „ein sichtbares Zeichen einer lebendigen Erinnerungskultur in unseren Streitkräften“. Es sei ihm eine Ehre, dass er dieses Gedenken nun in Ulm als Befehlshaber erleben könne. Zum Abschluss legte er mit Wolfgang Schneiderhan, General a.D., einen Kranz an einem Stauffenberg-Gedenkstein nieder.

Nach der Zeremonie in der Ulmer Wilhelmsbur-Kaserne. (Foto: Gina Seegert)

Unter den Gästen des musikalisch untermalten Gedenkappells waren unter anderem der Ulmer Rabbi Shneur Trebnik sowie die beiden grünen Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich und Ekin Ekin Deligöz (gleichzeitig Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium).

Sie erlebten direkt vor Ort, dass der ein oder andere Euro des neuen 100 Milliarden-Pakets für die Truppe auch bei der Bundeswehr in Ulm gut angelegt sein könnte. Just als die Gäste aufs Kasernengelände fahren wollte, streikte die Schranke, sie ging nicht mehr hoch, war kaputt. Die Besucher sattelten kurzerhand um und übten sich in einer höchst-soldatischen Disziplin: Sie marschieren zum Ort des Gedenkappells.