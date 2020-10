Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen im Online-Interview mit der CDU

Der Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober, hat viele Aspekte, sei aber vor allem auch die Gelegenheit, an das historische Ereignis der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung als ein Zeichen für Demokratie und Freiheit zu erinnern, so die Ulmer CDU. Demokratie und Freiheit, seien die Werte, für die es sich heute wie damals lohne, sich einzusetzen.

Die CDU Ulm möchte sich diese „historisch einmaligen Ereignisse“ ins Gedächtnis rufen und lädt alle Interessierten zu einem Online-Interview zum Tag der Deutschen Einheit mit Roland Jahn ein. Er ist der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.

Interessierte finden den Link zum Video ab dem 3. Oktober auf der CDU-Homepage. Zudem werde das Video dann auch auf deb CDU-Seiten bei Facebook, Instagram und Youtube hochgeladen.

Geboren in Jena setzte sich Roland Jahn als Bürgerrechtler schon früh mit dem DDR-Regime auseinander und wurde 1983 ausgewiesen. Im Westen arbeitete er als Journalist und ist seit 2011 für die Aufarbeitung der Stasiunterlagen tätig. Er werde über seine persönlichen Erfahrungen und über die Arbeit der Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes berichten.