Bummeln in der Sonne – das war los am verkaufsoffenen Sonntag

Schöner konnte der März nicht enden: Strahlend blauer Himmel mit etwas Weiß, Sonnenschein, warme Frühlingstemperaturen – was wollten die Händler am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm mehr? Vielleicht noch etwas zahlreichere Kunden. Zwar war die Stadt ganz gut voll, ebenso wie die Parkhäuser. Und schon in der Augsburger Straße in Neu-Ulm gab, es, je näher man der Herdbrücke kam, keinen freien Parkplatz mehr. Aber die Ulmer City war nicht so stark frequentiert, als dass man nicht noch an einer Lokalität ein Plätzchen im Freien gefunden hätte.

Der eine oder andere zog dem Bummel durch Ulm wohl doch einen Trip ins Grüne vor. Und so waren vor allem die Händler vom Wochenmarkt nicht so zufrieden. Dieser war diesmal am nördlichen Münsterplatz angesiedelt worden, galt als Bereicherung und war eben dort, um einem Krämermarkt Platz zu machen, der vor dem großen Turm des Gotteshauses seine Waren feilbot.

Händlerinnen klagen

Zwei Händlerinnen klagten mittags gemeinsam: „Mit dem Geschäft ist es hier nicht so toll. Viele Leute wissen auch gar nicht, dass wir hier sind. Gut, dass wir am kommenden Samstag wieder auf dem Münsterplatz sind.“ Anderswo tummelten sich die Leute, bei den Kunstaktionen, ebenso wie beim Autofrühling oder im Blautalcenter, in dem die Sesamstraße insbesondere für die Kleinen einige Attraktionen, allen voran den Auftritt von Samson, Ernie und Bert sowie dem Krümelmonster, parat hatte.

Ulm hat sich einmal mehr als attraktive Stadt mit tollen Einkaufsmöglichkeiten präsentiert und die Besucher werden sicher gerne wiederkommen. Citymanager Henning Krone

Insgesamt fiel die Bilanz von Citymanager Henning Krone am Sonntagnachmittag positiv aus. Er sagte: „Wir sind zufrieden. Gerade die Aktionen wie Künstler, Autofrühling, ‘rotes Band’ und Frühjahrsmarkt waren sehr erfolgreich.“ Die Besucher kamen Krones Beobachtungen zufolge aus Ravensburg, Friedrichshafen, dem Allgäu, Göppingen, Reutlingen, Biberach, Illertissen, Günzburg, Memmingen, Aalen, Heidenheim und Stuttgart. „Viele Besucher sind gezielt dem roten Band auf den Straßen und Gassen der Innenstadt gefolgt und wurden zu den verschiedenen Aktionen geleitet“, berichtete der Citymanager weiter. Für die Aktion „das rote Band“ habe das Ulmer City Marketing insgesamt 5200 Meter Klebeband für rund 40 Aktionen des Einzelhandels und der Gastronomie verklebt.

Zusammenfassend sagte Krone: „Ulm hat sich einmal mehr als attraktive Stadt mit tollen Einkaufsmöglichkeiten präsentiert und die Besucher werden sicher gerne wiederkommen. Einkaufen braucht Erlebnis – das zeigt der verkaufsoffene Sonntag.“

Menschen wirken entspannt

Die Menschen, die sich in der Innenstadt aufhielten, wirkten größtenteils sehr entspannt. Sie genossen das Bummeln, begutachteten die schicken Wagen, ließen sich mit dem Bähnle herumkutschierten oder machten beim viel beachteten Torschusswettbewerb des SSV Ulm 1846 Fußball mit. Einige versuchten sich ein paar Meter weiter, ebenfalls am Stadthaus, im Tischfußball. Musiker, Stelzenläufer, Pantomime, Zirkusleute, Jongleure machten das Leben bunt und interessant, vor allem in den kleinen Gassen rund ums Münster. Es gab viel zu sehen, dazu boten verschiedene Stände in- und ausländische Köstlichkeiten an. Und die Geschäfte standen offen, um besucht zu werden – möglichst mit einem Einkauf inklusive.

Einige Geschäftsleute hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ob es nun Luftballonaktionen oder Gewinnspiele waren, oder ob sie im Eingangsbereich einen DJ Musik spielen ließen. Im Blautalcenter hatten die Kindern nicht nur Spaß mit den Sesamstraßen-Stars, sondern auch in einer Hüpfburg oder beim Torwandschießen. Es war ein letzter Märztag wie im Bilderbuch – ohne Stress und Rennerei.

