Bürgermeister nehmen stockende Pläne zur Regio-S-Bahn auseinander

Dass darüber nachgedacht wird, in Geiselharz einen Lidl-Markt entstehen zu lassen, gefällt nicht jedem. Ein Baugegner ist Gerhard Renzler.

Der Wangener CDU-Stadtrat ist Biobauer in Haslach und gleichzeitig bisheriger Pächter der vorgesehenen Fläche. Im Gespräch mit Susi Weber sagt er, was ihn an der geplanten Maßnahme stört.

Herr Renzler, geht es Ihnen in erster Linie um Ihre ureigenen Interessen?

Nein, das tut es nicht.