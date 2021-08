Bürgerimpulse: Verein legt wieder los, Gysi kommt

Nach nahezu anderthalb Jahren Zwangspause freut sich der Ulmer Verein „Bürgerimpulse“ laut eigener Mitteilung, dass er seine Arbeit „gegen Politik- und Parteienverdrossenheit“ fortsetzen könne. Am Mittwoch, 6. Oktober, spricht auf Einladung des Vereins der Linken-Politiker Gregor Gysi.

Details zur Anmeldung folgen

Sein Thema: „Links oder rechts – das ist nicht die Frage. Wie lösen wir die anstehenden Probleme schnell und parteiübergreifend?“ Beginn der Veranstaltung in der Ulmer Donauhalle ist um 18.30 Uhr. Details zur Anmeldung sowie zur Einhaltung eventuell geltender Corona-Vorschriften werden noch bekanntgeben.

Gysi habe das breite Spektrum der Politik von innen und außen mit allen Facetten kennen und gestalten gelernt: Ob in der Legislativen als Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender, ob in der Exekutiven als Bürgermeister, Senator, ob als Mitglied in diversen Ausschüssen oder ob als Rechtsanwalt, Autor oder Moderator: Gysi saß und sitzt auf vielen Sesseln, rede „verständlichen Klartext“ und werde den Gäste an diesem Abend „die Dynamik und die Komplexität von Politik und ihren Protagonisten“ darlegen.