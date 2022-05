Bülent Ceylan macht sich in der Ratiopharm-Arena zum „Luschtobjekt“

In der nicht ganz vollen Ratiopharm-Arena muss man die Maskenträger in den Besucherrängen zwar suchen wie auf einem Wimmelbild, doch an Corona kommt der Comedian Bülent Ceylan bei seinem Auftritt noch nicht vorbei. Zu groß ist die Freude, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen – wenngleich die Pandemie dem Mannheimer auch Abenteuer beschert hat, die ohne das Virus nicht denkbar gewesen wären. Illegales Rutschen mit dem kleinen Sohn um Mitternacht auf dem abgesperrten Spielplatz zum Beispiel. „Aber keine Sorge, ich bin da ja trotzdem ganz deutsch.“ Vor und nach dem Rutschen wurde das Spielgerät selbstverständlich gründlich desinfiziert.

Die vielen Gesichter des Bülent Ceylan

Auch in seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“ zeigt sich Ceylan in gewohnter Weise als Meister der Verwandlung. Mit Käppi und hellblauer Zipperjacke wird er zu „Harald“, der im Neu-Ulmer Publikum (erfolglos) auf Frauensuche geht. Anschließend berichtet er als dümmlicher Donnergott „Thor“, Ceylans neueste Kunstfigur, von seiner Tante, die sich für die Reinkarnation von Kleopatra hält. Auch „Hasan“ hat sich während der Pandemie weiterentwickelt und wurde ungeplant Vater von Zwillingen. Das traumatische Erlebnis hat er in einem Rap verarbeitet. „War immer auf der linken Spur auf der Autobahn, soll jetzt mit Kindersitzen nur noch Volvo fahrn.“

Publikumsliebling „Anneliese“, Inhaberin eines exklusiven kleinen Pelzgeschäfts und eigener Aussage zufolge Inspiration für den Programmtitel „Luschtobjekt“, erheitert das Publikum nach der Pause. Anschließend schlüpft Ceylan in die Rolle des Hausmeisters „Manfred“ (sprich: Mompfred), dessen Luschtobjekt seit vielen Jahrzehnten seine „Pumpenwasserzang“ ist, nur manchmal noch die Gattin Waltraud.

Zum Schluss wird es musikalisch

Auch wenn während Ceylans Comedyprogramm viel und laut gelacht wurde, Standing Ovations gab es für den musikalischen Teil zum Schluss. Dass der Komiker auch musikalisches Talent hat, ist einem breiteren Publikum seit seiner Teilnahme bei „The masked Singer“ bekannt, wo er sich bis ins Finale sang.

Bei Cat Stevens „Father and Son“, das Ceylan seinem verstorbenen Vater, allen Vätern in der Ukraine, aber auch allen russischen Vätern, die gegen den Krieg sind, widmete, blieb kaum einer sitzen. Auch Westernhagens „Freiheit“ wurde mit gelb-blauer Bühnenbeleuchtung zur deutlichen Botschaft gegen Krieg und für den Frieden. Ein unterhaltsamer Comedy-Abend fand so ein emotionales Ende, der das Publikum zwar nicht lachend, aber dennoch stimmungsvoll und zufrieden in die Nacht entließ.