Bühne frei für den Jazznachwuchs

Seit mehr als 30 Jahren ist der Trompeter Joo Kraus in der nationalen und internationalen Jazzszene aktiv. Mit der Konzertreihe „Joo Jazz - Next Generation“ präsentiert er in seiner Heimatstadt Ulm nun eine neue Generation junger aufstrebender Musiker, kündigen die Veranstalter an. Die Konzertreihe wird am 24. November mit einem Konzert des Joo Jazz Quartetts und Jakob Manz im Café Kokoschinski eröffnet.

Mit seinem Quartett „Joo Jazz“ wird Joo Kraus das Fundament bilden, um verschiedenste Baden-Württemberger Musikerinnen und Musiker und ihre Musikstile in Szene zu setzen. Kraus‘ Konzertprogramm wird sowohl sowohl Stücke der Gäste als auch eigene Werke featuren.

Mit Joo Kraus und Jakob Manz begegnen sich im Rahmen des Auftaktkonzertes von „Joo Jazz – Next Generation“ zwei Musiker, die dynamischen und außergewöhnlichen Jazz lieben, der die Grenzen des Genres überschreitet.

Jakob Manz wuchs in Dettingen an der Erms auf und wurde kürzlich mit dem Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Saxophonist veröffentlichte mit seiner Band „The Jakob Manz Project“ im Jahr 2020 sein Debüt-Album „Natural Energy“ und spielt weltweit Konzerte. Neben seinen vielen Solo-Projekten geht er unter anderem mit dem Bundesjazzorchester auf Tourneen und absolviert Gastauftritte bei der SWR Big Band.