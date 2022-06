Buchvorstellung und Konzert am Donnerstag im Ulmer Zelt

Tobias Friedrich sowie Moritz Krämer mit Band sind am Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, beim Ulmer Zelt mit einer Lesung und einem Konzert zu hören und zu sehen. Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1932 an einem Freitag, den 13. Mai – in Ulm, genauer gesagt, am Neu-Ulmer Donauufer startet Oskar Speck seine Weltreise mit dem Faltboot; das größte, tollkühne Abenteuer seines Lebens, das ihn bis nach Australien führen sollte. Ziemlich genau 90 Jahre später kommen zwei Freunde auch an die Donau – ins Ulmer Zelt. Tobias Friedrich und Moritz Krämer wollen den in Vergessenheit geratenen Abenteurer mit ihrem Auftritt feiern. Friedrich, eigentlich Musiker, stieß irgendwann auf die unglaubliche Geschichte Specks. Nach vielen Jahren und stets von dem Bangen begleitet, dass ihm jemand beim Schreiben dieses Romans zuvorkommt, wurde das Abenteuerbuch für ihn zu einem Lebensprojekt. Nun stellt Friedrich sein Buch mit dem Titel „Flussregenpfeifer“ vor – und zwar dort, wo die Kanufahrt ihren Anfang nahm. Friedrich bringt am Donnerstag seinen Freund Moritz Krämer mit; der Liedermacher (bekannt auch als Sänger und Gitarrist der Band Die Höchste Eisenbahn), wird mit seiner Band zeigen, dass man mit Musik und Literatur ein Publikum begeistern kann.