Buchhändler zwischen Lieferdienststress und Lockdownfrust

Die Notaufnahme am Aalener Ostalb-Klinikum ist seit eh und je ein Brennpunkt. Hier kommen alle Patienten an, die ambulant behandelt oder nach der Erstversorgung stationär aufgenommen werden. 24 Stunden sind die dort beschäftigen Mitarbeiter an 365 Tagen im Jahr täglich im Einsatz. „Corona hat die Lage allerdings verschärft“, sagt die Chefärztin und Leiterin der Notaufnahme, Caroline Grupp. Ein 14-Stunden-Tag ist für die 37-Jährige mittlerweile die Regel.