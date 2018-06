Bub ist auf dem Weg der Besserung

Nach dem Zugunglück in der Ulmer Oststadt, bei dem ein Zweijähriger schwer verletzt wurde, befindet sich der Bub auf dem Weg der Besserung. Laut Polizei ist das Kind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Eltern, gegen die wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt wird, hätten bislang keine Angaben zu dem Vorfall gemacht, sagte Polizeisprecher Reiner Durst.

Anfang voriger Woche hatte der zweijährige Bub im Garten des elterlichen Wohnhauses gespielt. Dann war er durch ein Loch in einem Zaun gekrochen, der das Grundstück von den Gleisen trennt. So gelangte er auf die Schienen. Ein Regionalzug nahte in diesem Moment aus Richtung Elchingen. Der Lokführer konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Der Zweijährige wurde von dem Zug erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geht es ihm inzwischen besser. Die Beamten wollen nun herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Bei den Ermittlungen soll auch geklärt werden, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. (mru)