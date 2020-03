Bußgelder: Polizei schließt Geschäfte, die sich nicht an Corona-Regeln halten

Die Polizei in der Region Ulm und Biberach hatte für das Wochenende Kontrollen zur Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus angekündigt. Am Samstag und am Sonntagvormittag waren dann Streifen in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und in der Stadt Ulm unterwegs, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz.

Die meisten Menschen hielten sich laut Mitteilung der Polizei an die Regeln zum Infektionsschutz. Nur dreimal haben die Beamten Gruppen Jugendlicher aufgelöst.

In Bad Buchau, Biberach und Warthausen ließ die Polizei je einen Friseur am Samstag das Geschäft schließen. Am Sonntag in Biberach auch einen Bäcker seinen Cafébetrieb.

In Göppingen ließ die Polizei einen Friseur und ein Kosmetikstudio den Betrieb einstellen, in Geislingen zwei Friseure. Dort lösten Polizisten am Samstagabend bei einer Schule auch eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher auf. Sie mussten in Kleingruppen getrennt den Weg fortsetzen.

In Heidenheim waren es am Samstag zwischen Mitternacht und 1 Uhr zwei Gruppen, die sich bei einer Schule und auf einem Parkplatz aufhielten. Die Polizei informierte die jungen Menschen, dass dies nicht erlaubt ist und schickte die acht bzw. 20 Personen in Kleingruppen weg.

In Ulm ließ die Polizei gleich fünf Geschäfte schließen: zwei Friseure, ein Sonnenstudio, ein Internetcafé und ein Tatoo-Studio. In Dietenheim war es ein Lokal und ein Kosmetikstudio, in Ehingen ein Friseur.

In allen Fällen ermittelt die Polizei gegen die Betroffenen. Sie müssen mit Bußgeldern rechnen.