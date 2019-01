In der Nacht auf Sonntag hat ein 36-jähriger Mann in der Obdachlosenunterkunft Nuißlheim in Neu-Ulm seiner 38-jährigen Schwester einen Besuch abgestattet.

Hier eskalierte ein Streit zwischen den beiden soweit, dass der Bruder der Geschädigten zu einem kleinen Küchenmesser griff und drohte, diese „abzustechen“. Die Situation vor Ort konnte gewaltfrei durch mehrere Streifen der Polizei Neu-Ulm bereinigt und der Täter entfernt werden.