Briefmarken-Börse Ulm begeisterte Tausende Briefmarken-Fans

Lange Schlangen am Eingang und an den Verkaufsständen: Der Neustart der Internationalen Briefmarken-Börse vom 27. bis 29. Oktober in Ulm war ein voller Erfolg! Das berichten die Veranstalter in einem Presseschreiben.

Tausende Briefmarkensammler aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland strömten an drei Tagen in die Hallen 1 und 2 der Ulm-Messe und sorgten für zufriedene Gesichter bei den rund 80 Händlern, Postverwaltungen und Zubehörherstellern. Kaum jemand, der nicht von guten bis sehr guten Umsätzen sprach. Am Stand der Deutschen Post waren die Briefmarken zeitweise sogar ausverkauft. Gefragt waren aber nicht nur neue und alte Briefmarken, sondern auch Belege aller Sammelgebiete. Gerne genommen wurden die fünf Sonderstempel der Deutschen Post und die Messeprodukte der teilnehmenden ausländischen Postverwaltungen.

Einen Ansturm gab es auch auf die Beratungsstände in Halle 2. Experten der Verbände beantworteten alle Fragen rund um das Hobby und nahmen auch Bewertungen vor. Die Infostände der knapp 40 Arbeitsgemeinschaften boten tiefere Einblicke in einzelne Sammelgebiete, und mehrere Fachvorträge erfreuten vor allem postgeschichtliche Sammler.

Mit Spannung wurden die Ergebnisse der internationalen Wettbewerbsausstellung „Postgeschichte LIVE“ erwartet. Die Jury, die sich von der Qualität und Vielfalt der Exponate beeindruckt zeigte, konnte sechsmal das „Goldene Posthorn“ vergeben.