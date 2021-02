Briefbomben: Polizei veröffentlicht Video vom mutmaßlichen Absender

Nach den Explosionen von Postsendungen bei Firmen in Eppelheim und Heilbronn-Neckarsulm sowie dem rechtzeitigen Abfangen eines weiteren Sprengsatzes bei München steht fest:

Der Täter gab die Sendungen am Montag, 15. Februar, in einer Postannahmestelle in der Rosengasse 5 in Ulm auf. Die Videoüberwachungsanlage zeichnete diesen Vorgang auf.

Wer kennt den Mann, der hier das Paket abgegeben hat? (Foto: LKA)

Die Sonderkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Heidelberg haben deshalb Bilder und ein Überwachungsvideo aus der Poststelle veröffentlicht, bitten um Mithilfe und stellen folgende Fragen:

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen?

Wer hat den Mann am Montag, 15. Februar 2021, im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm gesehen?

War der Mann an diesem Tag zu Fuß, mit einem Fahrrad, einem sonstigen Fahrzeug oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs?

Können Angaben zu möglichen Begleit- oder Kontaktpersonen gemacht werden?

Wer kann Angaben zu dem von diesem Mann getragenen, auffälligen Schal machen?

Die Sonderkommission hat auch eine Hotline eingerichtet, die rund um die Uhr Hinweise entgegennimmt. Telefon: 0800/503 503 533.