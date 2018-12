Brautmode-Trend 2019: Ulrike Mandt von Brautmoden Renger gibt Tipps

Ist der ersehnte Heiratsantrag gemacht? Will ein Paar sich im nächsten jahr traien? Dann wird es nun spannend: Denn die neuen Kollektionen sind in den Brautstudios oder sind zum größtenteils sogar schon vor Ort wie bei Brautmoden Renger in Ulm. Ulrike Mandt von Brautmoden Renger gibt dazu wichtige Tipps.

"Wir möchten hier die wichtigsten Trends der kommenden Saison vorstellen und wünschen jetzt schon mal viel viel Spaß bei der Suche nach dem Traumkleid. Der wichtigste Trend für 2019 ist aber: Bleib du selbst! Spitze bleibt einfach „spitze“ Auch 2019 ist Spitze nach wie vor ein großes Thema. Sei es in Form von einzelnen Applikationen oder auch als Allover -Variante. Wie auch in der vergangenen Saison sorgt sie vor allem beim sogenannten „Tattoo Effect“ für echte Highlights auf der Haut. Cut-outs und Low-cuts Eyecatcher bieten diese Saison raffinierte transparente Einsätze oder mit Spitze unterlegte Cut-outs, welche meist im Rücken- und Taillenbereich eingesetzt werden. Bei den Low-cuts handelt es sich um sehr tiefe Ausschnitte, welche meistens durch transparente Tüll-Einsätze stabilisiert werden um die nötige Tragbarkeit zu gewährleisten. Ein kleiner Tipp: Nehmt dem Pfarrer oder der Oma einfach während der Hochzeit die Sehhilfe weg um mögliche Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. Kleider in Two-tone Optik Transparente Oberstoffe, sehr gerne mit Stickerei oder Spitze versehen, erhalten durch farbige Unterstoffe einen wirkungsvollen 3D-Effekt und setzen kontrastreiche Akzente. Für 2019 stechen Farbnuancen wie Rosé- und Goldtöne, oder für sehr mutige unter Euch auch leichte Blautöne ins Auge. Bein zeigen Ganz nach dem Motto: „Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar“. Ausreichend Beinfreiheit bieten Brautkleider mit verführerisch hohem Beinschlitz. Der glamouröse Look kommt allerdings nur mit dem passenden Schuhwerk zur Geltung. Ballerinas sind hier meistens fehl am Platz. Boho/Vintage bleibt beliebt Für alle, die nie vom „Prinzen auf dem Gaul“ und der rosa Kutsche geträumt haben. Luftig leichte Kreationen aus Chiffon, Spitze oder Tüll, gerne auch im Materialmix, zeichnen diese Looks aus. Zarte Trägervarianten und offene raffinierte Rückenlösungen in Kombination mit fließenden Stoffen unterstützen die Leichtigkeit dieser Looks. "Liebe angehende Bräute, das war unsere kleine Vorschau auf die aufregende und vielseitige Saison 2019. Wir wünschen Euch ganz viel Spaß und gute Laune bei der Suche nach „Eurem Traumkleid“", schreibt Ulrike Mandt von Brautmoden Renger aus Ulm.