Brand in Ulmer Entsorgungsbetrieb: Löscharbeiten dauerten bis 3 Uhr morgens

Rauchwolken zogen am Mittwochabend über die Bundesstraße 30 bei Ulm-Wiblingen, in einem Entsorgungsbetrieb waren Kunststoffabfälle in Brand geraten. Gegen 18.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Firma über eine Wärmebildkamera den Brand in einer Lagerhalle und alarmierten die Feuerwehr.

Im ersten Alarm rückten die zuständigen Feuerwehren der Hauptwache und die Feuerwehr aus Grimmelfingen aus. Schon auf dem Weg zur Einsatzstelle war dunkler Rauch sichtbar, bei einer ersten Erkundung wurde der Brandherd in einem Vorsortierbereich für Kunststoffe entdeckt. Flammen drohten auf gelagertes Polystyrol überzugreifen. Sofort wurden weitere Feuerwehrleute aus Wiblingen, Unterweiler, Einsingen, Eggingen, Donaustetten und Söflingen alarmiert. Insgesamt kamen rund 100 Feuerwehrleute an die Einsatzstelle, viele von ihnen mussten wegen des Brandrauches Atemschutz anlegen.

Rauchwolken zog am Mittwochabend über die Bundesstraße 30 bei Ulm-Wiblingen, in einem Entsorgungsbetrieb waren Kunststoffabfälle in Brand geraten. (Foto: Thomas Heckmann)

Wegen der starken Rauchwolken, die vom südlichen Teil des Industriegebietes vor allem in Richtung Osten zogen, wurde eine Bevölkerungswarnung über Radio und die Warn-App NINA ausgegeben, die um 21 Uhr zurückgenommen werden konnte.

Um den großen Löschwasserbedarf zu decken, wurde zusätzlich zur Wasserentnahme aus den Hydranten der Umgebung eine über einen Kilometer lange Schlauchleitung bis zur Donau verlegt. Über die Schläuche mit 15 Zentimeter Innendurchmesser können bis zu 8 000 Liter Wasser pro Minute herangepumpt werden.

Von mehreren Seiten wurde der Brand gelöscht, kurze Zeit später war der Brand unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten konnten beginnen. Um Glutnester in dem großen Kunststoffhaufen zu finden, wurden die Abfälle mit einem Radlader auf Lastwagen verladen und auf den Firmenhof gefahren. Dort wurden die Lastwagen ausgeleert und die Abfälle mit einem Bagger auseinanderzogen, um Glutnester zu finden und diese abzulöschen.

Bis gegen drei Uhr morgens liefen das Ausräumen der Lagerhalle und die Löscharbeiten, um die letzten Glutnester zu finden. Die meisten Einsatzkräfte konnten an ihre Wachen zurückkehren, eine Brandwache blieb bis zum morgendlichen Arbeitsbeginn des Entsorgungsbetriebes, um bei einer erneuten Entzündung sofort eingreifen zu können.

Während des Einsatzes mussten Teile der Ernst-Abbe-Straße und der Hans-Lorenser-Straße wegen der Löschschläuche und der Fahrzeuge der Einsatzkräfte gesperrt werden. Die Besatzungen von zwei Rettungswagen waren zusammen mit ihrem Einsatzleiter vor Ort, die ehrenamtlichen Kräfte der beiden Ulmer Einsatzeinheiten des Bevölkerungsschutzes sorgten bis zum Einsatzende für den medizinischen Schutz der Einsatzkräfte und verpflegten sie.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Schadenhöhe steht noch nicht fest.