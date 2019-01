Brand in Mehrfamilienhaus verursacht Schaden von mehreren Zehntausend Euro

Bei einem Schwelbrand am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der König-Wilhelm-Straße in Ulm ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehreinsatz in der Ulmer König-Wilhelm-Straße. (Foto: Simon Haas)

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, bemerkte eine Bewohnerin gegen 11 Uhr einen Brand auf ihrem Balkon. Sie verständigte sofort die Feuerwehr und verhinderte somit Schlimmeres.

Etwa 35 Angehörige der Feuerwehr rückten aus. Mit Löschzug, Höhenrettern und Kranwagen hatten sie den Schwelbrand nach Polizeiangaben schnell im Griff. Nach ersten Erkenntnissen waren zuvor Arbeiter auf dem Balkon. Sie dichteten etwas ab. Hierzu verwendeten sie Bitumen, das auch erhitzt wurde. Dadurch soll das Feuer vermutlich entstanden sein.

Feuerwehreinsatz in der Ulmer König-Wilhelm-Straße. (Foto: Simon Haas)

Der Brand schwelte über die Fassade bis hoch zum Dach. Das musste die Feuerwehr zur Brandbekämpfung teilweise abdecken.

Die König-Wilhelm-Straße war bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.