Böhmische Gefühle und swingender Sound gastieren in Ulm

Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten sind am Samstag, 1. April 2023, ab 20 Uhr im Congress Centrum in Ulm zu Gast. Freunde erstklassiger Blasmusik mussten wegen der Pandemie eine ganze Weile auf ein Live-Konzert der Egerländer Musikanten warten. Aber nun sind sie wieder live in zu erleben, teilen die Veranstalter mit. Der Vorverkaufsstart hat bereits begonnen, Karten ab 40 Euro gibt bei bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.