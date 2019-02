Blutiger Streit in Flüchtlingsheim: Aussagen der Beteiligten widersprechen sich

Nach dem Streit im Asylbewerberheim an der Reuttier Straße in Neu-Ulm am Mittwochnachmittag hat die Polizei alle Beteiligten vernommen. Diese haben jedoch „äußerst widersprüchliche Angaben“ gemacht, wie es bei der zuständigen Pressestelle in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion hieß. Die Vernehmungen werden nun an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Das Opfer der Auseinandersetzung, das die Beamten bei ihrem Großeinsatz bis den frühen Mittwochabend hinein gesucht hatten, wurde nicht gefunden. Der Mann hatte eine blutende Verletzung an der Hand. Nach Einschätzung des Rettungsarztes an Hand der Blutspuren vor Ort war der Mann aber nicht schwer verletzt.