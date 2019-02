Blutige Auseinandersetzung in Asylunterkunft – Polizei sucht verletzten Mann

In einer Asylunterkunft in Neu-Ulm hat es am Mittwochnachmittag eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Demnach wurde der Polizei kurz vor 16.30 Uhr eine Auseinandersetzung in der Asylbewerberunterkunft in der Reuttier Straße mitgeteilt. Der exakte Ablauf müsse derzeit noch ermittelt werden, so der Polizeisprecher: „Wir sind momentan nicht, was passiert ist.“

Aktuell suchen die Beamten nach dem Opfer der Auseinandersetzung. Dabei soll es sich um einen Mann mit nordafrikanischem Aussehen handeln, der eine blutende Handverletzung haben soll. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich. Gesucht werde dennoch mit einem großen Polizeiaufgebot im gesamten Neu-Ulmer Stadtgebiet. Ein Hubschraubereinsatz sei geprüft worden, aber nicht im Einsatz.

Wem ein verletzter Mann in Neu-Ulm aufgefallen ist oder wer weiß, wo sich der Verletzte aufhält, der soll sich sofort mit der Rufnummer 110 in Verbindung setzen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizeisprecher nicht.