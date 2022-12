Neubaustrecke Ulm-Wendlingen: Jungfernfahrt ist in Ulm angekommen

++ Merklingen wartet mit voller Hütte auf

(12.53 Uhr) Ein eigens für den Festakt aufgestelltes Zelt am Merklinger Bahnhof ist gut gefüllt. Die Gäste und Besucher warten auf den Ministerpräsidenten und fiebern der Eröffnung ihres Bahnhofes entgegen.

Volles Haus in Merklingen. Etliche Gäste haben sich bereits im Zelt eingefunden, dass für die Feierlichkeiten aufgestellt wurde. (Foto: Koukal)

++ ICE aus Stuttgart war pünktlich

... trotz Eis und Schnee. Schon der Hinweis darauf war den Teilnehmenden einen Applaus wert.

++ Neubaustrecke macht Region zum Stuttgarter Vorort

Aufgrund der Neubaustrecke ist Stuttgart für Ulmerinnen und Ulmer bald schnell zu erreichen - vorerst in 42 Minuten, sobald der Stuttgarter Bahnhof fertig ist, in voraussichtlich 27 Minuten. Dadurch könnten die Immobilienpreise in Ulm mittel- bis langfristig ansteigen, wie ein Ulmer Immobilienmakler befürchtet. Für Immobilienbesitzer kann es dadurch aber auch zu Wertsteigerungen kommen.

++ Ankunft ICE mit Kretschmann aus Stuttgart

(11.57 Uhr) Der ICE aus Stuttgart ist auf Gleis 2 angekommen - mit an Bord: Kretschmann, Lutz, Theurer und Hermann.

Der ICE ist in Stuttgart losgefahren und pünktlich in Ulm angekommen. (Foto: Ulrich Mendelin)

Mitgefahren ist unter anderem Winfried Kretschmann. (Foto: Ulrich Mendelin)

Der Zug kam auf Gleis 2 in Ulm an. (Foto: Ulrich Mendelin)

++ Doppelt so viele Fahrgäste zwischen Stuttgart und München erwartet

„Die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind wie ein Magnet. Sie ziehen Fahrgäste aus dem ganzen Umfeld und darüber hinaus an“, sagt Berthold Huber, Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn, vergangene Woche im Interview mit Schwäbische.de. „Die Fahrgastzahlen zwischen Stuttgart und München werden sich innerhalb eines Jahres verdoppeln“, lautet seine Prognose.

++ Der erste RE aus Merklingen ist eingefahren

Die Einfahrt des ersten RE aus Merklingen. (Foto: Ulrich Mendelin)

++ S21-Gegner zeigen Präsenz

(11.19 Uhr) Nicht jeder ist froh. Das Projekt Stuttgart21 ist schon immer umstritten. Auch heute haben sich in Ulm Gegner von S21 versammelt und machen weiter ihrem Unmut über das Großprojekt, das etliche Milliarden Euro verschlingt, Luft.

In Ulm stehen auch Gegner und Gegnerinnen von Stuttgart 21. (Foto: Ulrich Mendelin)

Gegner des Bahnprojekts "Stuttgart21" sind zur Eröffnung gekommen und machen ihrem Ärger weiter Luft. (Foto: Mendelin)

++ Feierliche Eröffnung der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen gestartet

(11.00) Ein Dutzend Jahre Bauzeit, rund vier Milliarden Euro Kosten: Die Bahn schlägt mit der Neubaustrecke ein neues Kapitel für die Verbindung zwischen Ulm und Stuttgart auf. Auch sonst soll sich einiges ändern - und vieles erst in ein paar Jahren. Heute um 10.54 Uhr startet auf jeden Falls die offizielle Eröffnungsfahrt in Stuttgart. Mit an Bord: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Hermann. Die Feierlichkeiten starten heute am Freitag, dem 9. Dezember 2022 und dauern auch noch am Samstag, dem 10. Dezember an. Ab Sonntag herrscht dann regulärer Verkehr auf der Strecke zwischen Ulm und Stuttgart.