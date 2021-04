Blitzermarathon: Hier müssen Autofahrer am Mittwoch aufpassen

An diesem Mittwoch findet wieder ein europaweiter Blitzermarathon statt, der nicht nur der Geschwindigkeitskontrolle dienen, sondern auch auf die Gefahren des Rasens aufmerksam machen soll. Die Polizei Ulm hat dazu pünktlich am Dienstag ihren ersten Blitzeranhänger in Betrieb genommen.

