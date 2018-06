Blinder Mann geht mit Blindenstock auf Polizisten los - Zugfahrgast verletzt

Ein 53 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag im Zug von Ulm nach Günzburg für reichlich Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beschimpfte er erst Fahrgäste auf übelste Weise. Als zwei Polizeibeamten den blinben Mann am Günzburger Bahnhof antreffen, geht er auf sie los. Eine Frau wurde zudem leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei schimpfte der 53-Jähriger im Zug lautstark allgemein über „Verbrecher“ und die grundsätzlich ungerechte Behandlung ihm gegenüber. Dies nahmen daraufhin zwei unbekannte Jugendliche zum Anlass den Mann mit Papierkügelchen zu bewerfen. Die beiden Jugendlichen wurden daraufhin von Fahrgästen aufgefordert, dies zu unterlassen. Der 53-jährige, sehbehinderte Mann schimpfte aber laut weiter, obwohl die Jugendlichen mit dem Unfug aufgehört hatten. Sie verließen den Zug am Bahnhof in Leipheim.

Unbeteiligte Frau angegriffen

Als der Zug die Fahrt in Richtung Günzburg fortsetzte, stand der 53-Jährige plötzlich auf und griff eine völlig unbeteiligte 65-jährige Frau an. Er packte die Dame und schubste sie in Richtung der Ausstiegstür des Zuges. Dort wurde sie glücklicherweise von einem Mann aufgefangen. Ansonsten wäre die Frau die Stufe zum Ausstieg hinuntergestürzt.

Der 53-Jährige setzte sich anschließend wieder hin und fuhr mit seinen Beschimpfungen fort. Er beleidigte die Anwesenden im Zugteil auf übelste Weise. Am Bahnhof Günzburg stieg der 53-Jährige aus und wurde dort von einer zwischenzeitlich verständigten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg angetroffen.

Polizisten ebenfalls beleidigt

Als der Mann von den Polizeibeamten befragt wurde und seine Identität festgestellt werden soll, ging er mit seinem Blindenstock auf einen der Beamten los. Dieser konnte jedoch den Angriff abwehren, in dem er den Stock festhielt. Der 53-Jährige zeigte sich weiterhin uneinsichtig und aggressiv. Letztlich konnten die notwendigen polizeilichen Maßnahmen nur unter Anwendung von körperlicher Gewalt durchgeführt werden.

Die eingesetzten Beamten wurden von dem Mann dabei massiv beleidigt. Die Dame, die im Zug von dem Mann angegriffen worden war, wurde leicht verletzt. Den 53-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung, Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.